Nuova Camera sfida Trump e vota manovra senza il muro

La nuova Camera del Congresso Usa a maggioranza democratica sfida Donald Trump e come primo atto della legislatura approva una legge di bilancio per superare lo stallo dello shutdown e far ripartire il governo federale.

Questo è parzialmente paralizzato per mancanza di fondi da oramai due settimane.

La proposta non prevede i 5 miliardi di dollari di fondi per il muro al confine col Messico, condizione senza la quale il tycoon ha già detto che porrà il veto su qualunque provvedimento.

Ora la parola passa al Senato dove la maggioranza repubblicana ha già detto che voterà solo una legge sostenuta dalla Casa Bianca.

Neuer Inhalt Horizontal Line