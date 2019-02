Per evitare di mettere i propri cari in difficoltà, ognuno dovrebbe decidere per tempo se donare gli organi oppure no. È questo il tema della nuova campagna di sensibilizzazione, lanciata oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e da Swisstransplant.

"L'80% della popolazione svizzera ha un atteggiamento sostanzialmente positivo verso la donazione di organi", afferma un comunicato dell'UFSP. Soltanto una minoranza però comunica ai famigliari la propria scelta.

In caso di decesso, i famigliari possono ritrovarsi in una situazione molto difficile dovendo scegliere se autorizzare l'espianto. "Chi comunica tempestivamente le proprie intenzioni toglie un grande peso alla famiglia e decide autonomamente di ciò che sarà del suo corpo dopo la morte", precisa la nota.

La campagna, che durerà fino al 2021, costerà 1,17 milioni di franchi l'anno. Lo scopo è di aumentare la media dei donatori a 22 ogni milione di abitanti fra tre anni. A fine del 2018 il rapporto era di 18,6 donatori per milione di abitanti.

Gli interessati avranno a disposizione materiale informativo, un filmato che spiega come comunicare la propria decisione e un opuscolo con tessera di donatore integrata. Le informazioni sono disponibili all'indirizzo www.vivere-condividere.ch.

