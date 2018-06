Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 11.45 28 giugno 2018 - 11:45

Il nuovo progetto di riforma dell'AVS svelato oggi dal Consiglio federale non soddisfa - per motivi opposti - né imprenditori né la sinistra.

I primi criticano i consistenti finanziamenti supplementari contemplati dal Governo, la seconda soprattutto l'innalzamento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne. Più positivo il giudizio dei liberali-radicali.

USI - Per l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), anziché risolvere alla radice i problemi strutturali dell'AVS, l'esecutivo continua a volerli nascondere, privilegiando onerosi finanziamenti supplementari, quali l'aumento dell'IVA di oltre lo 0,6%. Secondo l'USI, spetterà ancora una volta al Parlamento e al popolo prendere le misure correttive che si impongono.

A suo avviso, invece di garantire le rendite AVS a medio termine con una prima riforma più limitata ed equilibrata, il Consiglio federale ha optato per una approccio pericoloso, che rischia di rivelarsi fallimentare. Gli imprenditori sono favorevoli a un innalzamento generale dell'età pensionistica al di là dei 65 anni: si tratta di una misura indispensabile a medio termine per assicurare le rendite, ma anche per compensare la crescente carenza di personale specializzato.

USS - Di tutt'altro avviso l'USS: secondo l'organizzazione sindacale, la proposta di innalzare l'età di pensionamento delle donne creerà nuovi problemi e il Governo non vuole vedere in faccia la realtà, ossia che questa misura è già stata all'origine della bocciatura del progetto Previdenza vecchiaia 2020.

Per l'USS, è chiaro che i problemi attuali dell'AVS potranno essere risolti soltanto aumentando le rendite e non facendo lavorare le donne sino a 65 anni. A suo avviso, le misure compensative proposte quale contropartita non risolveranno i problemi reali della previdenza vecchiaia.

PS - Anche il Partito socialista svizzero respinge al mittente la riforma proposta dal Consiglio federale. A suo avviso, si tratta di un progetto di smantellamento dell'AVS "semplicemente inaccettabile". Secondo il PS, le donne non accetteranno mai un innalzamento dell'età pensionistica senza una reale compensazione.

Inoltre, per i socialisti, il fatto di garantire il finanziamento dell'AVS soltanto tramite un aumento dell'IVA è "un non senso antisociale". "Il Governo, dominato dalla destra borghese, vuole un progetto di legge di smantellamento della previdenza vecchiaia, nonostante introiti supplementari grazie al Progetto fiscale 17 (PF17)", ha sottolineato la consigliera nazionale Rebecca Ruiz, citata nel comunicato.

PLR - per il Partito liberale-radicale, il progetto presentato oggi prevede vari elementi positivi, quali l'innalzamento di un anno dell'età pensionistica delle donne nonché una flessibilizzazione dei pensionamenti tra i 62 e i 70 anni, ma anche negativi, come l'aumento "inaccettabile" dell'IVA dell'1,5%.

Il PLR procederà a un'analisi dettagliata del progetto nell'ambito della procedura di consultazione, tenendo conto dei dibattiti parlamentari in corso sul PF 17. Chiede inoltre che il Consiglio federale informi rapidamente sui progressi realizzati nelle discussioni tra le parti sociali.

Neuer Inhalt Horizontal Line