La squadra australiana di Super Rugby The Crusaders di base a Sydney sta considerando di cambiare nome dopo l'attentato terroristico in due moschee di Christchurch. Immagine d'archivio.

La squadra australiana di Super Rugby The Crusaders di base a Sydney sta considerando di cambiare nome dopo l'attentato terroristico in due moschee di Christchurch in cui sono morte 50 persone.

Il club aveva adottato il nome 23 anni fa quando il rugby è passato a professionista, ma ora si sono sollevate questioni per il richiamo alle guerre religiose fra cristiani e musulmani, a cui l'autore del massacro Brenton Tarrant ha detto di ispirarsi.

Il club, che ha finora vinto un numero record di nove titoli di Super Rugby, "è aperto a iniziare discussioni su un cambiamento di nome" ha detto all'emittente NZTV il Ceo Colin Mansbridge. "Daremo riconoscimento al feedback che riceviamo e vogliamo avere una conversazione al riguardo. Ma per ora siamo ancora in uno stato di shock".

L'incontro di sabato scorso dei Crusaders in programma nella vicina Dunedin, dove Tarrant aveva vissuto prima dell'attentato, con la squadra locale degli Highlanders, è stato cancellato dopo discussioni fra le due squadre e la polizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line