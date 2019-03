L'autore della strage nelle due moschee della città neozelandese di Christchurch, Brenton Tarrant, aveva preannunciato il suo gesto su un forum on line e pianificava gli attacchi da due anni.

È quanto emerge dal manifesto antimigrati di 74 pagine dello stesso Tarrant pubblicato su internet. Il terrorista, riporta il sito australiano News.com.au, aveva preannunciato la strage sul forum 8chan e ha scelto di colpire la Nuova Zelanda - che non era il suo obiettivo originale - solo tre mesi fa.

L'attacco è stato un atto di "vendetta contro gli invasori, per le centinaia di migliaia di morti causate da invasori stranieri sulle terre europee nella storia... per la schiavitù di milioni di europei prelevati dalle loro terre dagli schiavisti islamici... (e) per le migliaia di vite umane perse in attacchi terroristici in tutte le terre europee", ha scritto Tarrant nel suo manifesto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?