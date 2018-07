Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 8.43 03 luglio 2018 - 08:43

Dopo un 2017 da record, prosegue a ritmo da primato la nascita di nuove aziende in Svizzera. Nel primo semestre del 2018 sono state create 22'247 società, per una crescita dell'1,8% su base annua.

Si tratta di una cifra storica, mai raggiunta prima, comunica oggi l'Istituto per giovani imprenditori (Institut für Jungunternehmen, IFJ) di San Gallo. Le iscrizioni al registro del commercio sono state particolarmente numerose in aprile (+13%) e in gennaio (+7%), mentre si sono ridotte a marzo (-7,5%) e a giugno (-3,5%).

Le società a garanzia limitata (Sagl), che rappresentano il 38,5% del totale, restano la forma giuridica più diffusa, staccando quelle individuali (33%) e le società anonime (20%). Fra i Cantoni, piuttosto dinamico il Ticino, che registra un +5%. A livello percentuale, gli incrementi maggiori sono da accreditare a Zugo (+25%), Appenzello Esterno (+18%) e Uri (+16%). Buona progressione (+7%) anche in quel di Ginevra. In altre regioni invece, come a Zurigo e nella Svizzera orientale, vi è da annotare un calo del fenomeno, pur se limitato.

Neuer Inhalt Horizontal Line