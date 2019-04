Il presidente americano Donald Trump ha disposto ulteriori restrizioni per i migranti dal confine messicano che richiedano asilo in Usa.

Fra queste, limitazioni ai permessi di lavoro, il pagamento di tariffe per la presentazione della richiesta d'asilo e il limite temporale di 180 giorni per i giudici per decidere, per sopperire all'intasamento dei tribunali.

Lo scrivono Washington Post e New York Times, secondo i quali la decisione è contenuta in un memorandum con il quale Trump punta a ottenere più consensi in vista delle presidenziali del prossimo anno.

Il memorandum è stato spedito al ministro dell'Interno ad interim, Kevin McAleenan, e al ministro della Giustizia, William Barr.

"Se i democratici non ci danno al Congresso i voti per cambiare le nostre attuali leggi sull'immigrazione, inefficaci e pericolose, dobbiamo lottare duramente per ottenere questi voti nelle elezioni del 2020!", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca in un tweet. Il provvedimento, scrivono Wp E Nyt, avrà una 'incubazione' di 90 giorni, il tempo di elaborare i regolamenti attuativi, prima di entrare in vigore.

