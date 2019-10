Proseguono gli scontri tra polizia e manifestanti in Iraq

Scontri a Baghdad e in altre città irachene per il terzo giorno consecutivo: il coprifuoco imposto dalle autorità è stato violato stamani da cortei di manifestanti.

Il bilancio, nelle ultime 72 ore, è salito a 19 morti, tra cui un bambino e un poliziotto.

Testimoni locali a Baghdad, Bassora e Nassiriya affermano che le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro i manifestanti, e che altri uomini armati appartenenti a milizie locali filo-iraniane ausiliare del governo sono scese in strada ieri sera e nella notte per dissuadere i manifestanti dal tornare in strada.

Le autorità federali irachene hanno imposto il coprifuoco ma questo è stato violato in diverse città dai manifestanti. Alcuni di questi hanno tentato di prendere d'assalto le sedi delle autorità locali nelle città del centro sud.

