Il nuovo Ceo della Posta svizzera, Roberto Cirillo, s'impegna a mantenere la qualità del servizio pubblico per la popolazione e l'economia.

Al momento di presentarsi oggi nel corso di una conferenza stampa a Berna, il 47enne non ha rivelato la strategia del gruppo ritenendo che sia ancora troppo presto.

Nell'immediato Cirillo intende andare ad incontrare il personale in tutte le regioni per farsi un'idea più precisa dell'azienda: "I collaboratori non sono soltanto il volto della Posta: sono la Posta stessa", siano essi autisti, postini, impiegati della logistica, ha sottolineato con convinzione il nuovo Ceo. Nessuno meglio di loro conosce le esigenze dei clienti, ha aggiunto.

Cirillo punta anche a intensificare il dialogo con la politica. "Intendo ascoltare tutte le persone che sono pronte a lavorare con noi alla Posta del futuro", ha detto. "Ci serve una visione d'insieme". È giunto il momento di tracciare una panoramica dell'offerta e del finanziamento del servizio universale del futuro.

Cirillo, succede a Ulrich Hurni che aveva assunto la direzione a interim dopo la partenza di Susanne Ruoff nel giugno 2018 in seguito allo scandalo di AutoPostale.

