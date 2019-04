Nuovo record di fallimenti in Svizzera: lo scorso anno sono state aperte 13'971 procedure di questo tipo nei confronti di società e persone.

Lo indica stamane l'Ufficio federale di statistica (UST), precisando che rispetto al 2017 l'aumento è stato di 714 unità (+5,4%). Lieve la crescita in Ticino (+1,5%, per un totale di 756), mentre nei Grigioni il balzo in avanti è stato più marcato (+11,8%, a 236) .

Gli andamenti si situano tra il -1,2% e il +9,8%, con Zurigo che emerge come unica grande regione a registrare un calo (-1,2%). Sul fronte opposto, è l'Espace Mittelland a segnare l'incremento più marcato. A contribuire alla tendenza al rialzo in quest'area sono stati in particolare i cantoni di Friburgo (+8,2%), Berna (+9,6%), Neuchâtel (+15,7%) e Giura (+25,5%).

In ambito finanziario, l'importo delle perdite risultanti da procedure di liquidazione ordinarie e sommarie è tornato al di sopra della soglia dei 2 miliardi di franchi.

