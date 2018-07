Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È di nuovo aspro scontro tra Mosca e Londra dopo che la polizia britannica ha stabilito che la sostanza utilizzata per avvelenare due persone nel sud-ovest dell'Inghilterra è un agente nervino di tipo Novichok.

Si tratta della stessa sostanza utilizzata nel marzo scorso per tentare di uccidere l'ex spia russa Serghiei Skripal e la figlia Yulia.

Il governo britannico ha chiesto "spiegazioni" alla Russia annunciando di volersi consultare con i propri alleati internazionali e minacciando "provvedimenti" nel caso sia accertato il suo coinvolgimento. Il Cremlino ha risposto dichiarandosi totalmente estraneo alla vicenda, offrendo la sua collaborazione nelle indagini e intimando a Downing Street di "smetterla con intrighi e giochetti con agenti chimici" e chiedere scusa "per tutto ciò che hanno fatto alla Russia".

Un duro botta e risposta tra i due governi ma intanto le comunità di Salisbury, dove il 4 marzo scorso furono quasi uccisi Skripal e la figlia, e di Amesbury, a soli 10 chilometri da lì, sono scosse dalla possibilità che in quei luoghi si annidino residui di un pericoloso veleno.

Il ministro degli Interni, Sajid Javid, ha rassicurato il paese: "Non ci sono pericoli per la comunità e non ci sono altri contaminati" oltre a Dawn Sturgess e Charlie Rowley, ancora ricoverati in gravissime condizioni.

I dubbi restano. Se, come ha garantito ai Comuni il ministro, "i luoghi frequentati dagli Skripal sono stati decontaminati e sono quindi sicuri" - tanto da essere stati visitati non molto tempo fa dall'erede al trono britannico Carlo e la moglie Camilla - allora vuole dire che la coppia di quarantenni è entrata in contatto con la sostanza tossica in un altro luogo. Esclusa l'ipotesi che si sia trattato di un attacco pianificato proprio contro Dawn e Charlie, due persone che conducevano una vita modesta, la polizia sta seguendo un'altra pista.

La coppia, hanno spiegato gli investigatori, "è stata esposta all'agente nervino maneggiando un oggetto contaminato". E ora si indaga per "identificare la fonte della contaminazione".

