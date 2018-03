Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 febbraio 2018 - 10:15

Un automobilista 71enne è morto ieri sera a Ennetbürgen (NW) in un incidente stradale mentre procedeva in direzione del Bürgenstock. L'anziano, per ragioni sconosciute, ha perso il controllo del proprio veicolo, precipitando nel pendio sottostante la carreggiata.

L'uomo è stato sbalzato fuori dalla vettura e ha riportato ferite letali, precisa oggi in una nota la polizia cantonale. Nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto sul posto. Nel sinistro, avvenuto poco prima delle 22, non sono state coinvolte altre automobili.

