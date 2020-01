A Beckenried (NW) una autogru da 60 tonnellate è stata recuperata oggi dal Lago dei Quattro Cantoni. Il mezzo pesante si era rovesciato una dozzina di giorni fa finendo in acqua.

Tutto si è svolto senza incidenti, ha indicato un poliziotto a una giornalista dell'agenzia Keystone-ATS. Prima di procedere con il recupero, è stato possibile estrarre il carburante solo da tre dei quattro serbatoi. Il quarto rappresentava quindi un potenziale pericolo e i vigili del fuoco erano presenti sul posto per intervenire in caso di problemi.

L'incidente era avvenuto il 15 gennaio attorno alle 09:30 del mattino, quanto il veicolo si trovata su una zattera. Nessuno era rimasto ferito: l'autista era riuscito a saltare fuori in tempo. L'autogru si trovava a 30 metri di profondità e per evitare che scivolasse ancora più in basso era stata assicurata con cavi d'acciaio.

