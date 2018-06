Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Togliere il Wellenberg dalla lista dei siti di riserva per un deposito di scorie nucleari in strati geologici profondi: i votanti del canton Nivaldo hanno approvato con una maggioranza dell'89% una presa di posizione in tal senso del Consiglio di Stato.

La partecipazione al voto ha raggiunto il 35,5%. In seguito alla votazione, il governo nidvaldese è autorizzato a far presente alle autorità federali le sue "enormi preoccupazioni".

Quello delle scorie nucleari è un tema dibattuto da più di 30 anni a Nidvaldo. Da quando, negli Anni '80, il cantone si è opposto all'inserimento del Wellenberg fra i possibili siti per questo tipo di stoccaggio, tutte le prese di posizione che riguardano l'argomento devono essere sottoposte a voto popolare.

La presa di posizione dell'esecutivo cantonale si inserisce nella consultazione voluta da Berna nell'ambito della seconda fase di selezione dei siti per un deposito da realizzare in strati geologici profondi.

