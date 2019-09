Scarsa presenza in ufficio per il sindaco di New York Bill de Blasio.

In un mese Bill de Blasio si è presentato a City Hall, il municipio di New York, per un totale di sette misere ore. Lo scrive il New York Post.

Secondo la testata, il sindaco di New York, uno dei candidati dalla Casa Bianca per il 2020, lo scorso maggio, da quando ha lanciato la sua campagna presidenziale, ha adempiuto ai suoi doveri di primo cittadino per neanche un'intera giornata lavorativa di otto ore.

L'assenteismo di de Blasio ha suscitato non poca ironia. Qualche giorno fa infatti sono comparsi dei volantini con la scritta 'Missing' (scomparso). "Qualcuno ha visto quest'uomo?", si legge sotto la foto del sindaco, con l'indicazione del nome, qualifica, altezza, peso ed età.

"L'ultima volta è stato visto in Iowa, New Hampshire e Sud Carolina - si legge ancora sul volantino -. Se qualcuno lo vede per favore gli dica di tornare immediatamente a New York e di fare il lavoro per il quale è stato eletto" .

De Blasio non ha mai goduto della fama di grande lavoratore e frequenti sono state le polemiche sui suoi ritardi e i ritmi da molti giudicati blandi con cui governa una delle più grandi metropoli al mondo.

