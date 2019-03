Il premio Overseas Press Club of America è stato attribuito ieri al disegnatore svizzero Patrick Chappatte per le sue vignette pubblicate sul sito e sulle edizioni cartacee del "New York Times" lo scorso anno.

Secondo la giuria, i disegni di Chappatte rappresentano un modello. L'autore, che vive a Ginevra, ha già ottenuto questo premio a due riprese, nel 2016 e nel 2012. Si tratta dell'unico non statunitense ad essere stato insignito dal 1968. Il riconoscimento sarà consegnato il 18 aprile a New York.

Nato nel 1967, il vignettista lavora per il quotidiano Le Temps e la NZZ am Sonntag. È stato disegnatore per l'International Herald Tribune dal 2001, prima di passare al New York Times nel 2013. Di madre libanese e padre giurassiano, ha vissuto a New York e Los Angeles.

