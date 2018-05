Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il nome di Giuseppe Conte non risulta negli archivi della New York University: così una portavoce dell'ateneo al New York Times, che pubblica nell'edizione online un articolo sul candidato premier di M5s e Lega.

"Una persona con questo nome non risulta in alcuno dei nostri archivi, né come studente, né come membro di facoltà", ha detto la portavoce non escludendo che Conte abbia frequentato programmi di uno o due giorni, che non vengono registrati negli archivi.

Nel curriculum pubblicato sul sito dell'Associazione dei civilisti italiani, Conte scrive tra l'altro di aver 'perfezionato' i suoi studi frequentando la New York University tra il 2008 e il 2009.

Immediata la reazione del movimento 5 Stelle: in una nota il suo Ufficio Comunicazione scrive: "Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università. Quindi la stampa internazionale e quella italiana si stanno scatenando su presunti titoli che Conte non ha mai vantato! Conte, come ogni studioso, ha soggiornato all'estero per studiare, arricchire le sue conoscenze, perfezionare il suo inglese giuridico. Per un professore del suo livello sarebbe stato strano il contrario. Lo ha fatto e lo ha giustamente scritto nel curriculum, ma paradossalmente questo ora non va bene e diventa addirittura una colpa. È l'ennesima conferma che hanno davvero tanta paura di questo governo del cambiamento".

