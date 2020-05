L'amministrazione Trump intende cancellare i visti di migliaia di studenti universitari e ricercatori cinesi negli Usa che hanno legami diretti con università affiliate all'esercito di liberazione popolare.

Lo scrive il New York Times citando dirigenti americani a conoscenza del dossier.

Il piano sarebbe il primo del genere a vietare l'accesso di una categoria di studenti cinesi, che nel complesso sono la maggior popolazione studentesca straniera negli Stati Uniti.

E' probabile che la mossa, pensata e discussa prima delle tensioni con Pechino per la stretta su Hong Kong, sia impugnata dalle università, non solo per il valore degli scambi educativi internazionali ma anche per le rette pagate dagli studenti stranieri, indispensabili per coprire i costi degli atenei

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet