La procura di New York si prepara a incriminare Paul Manafort, l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, per reati bancari.

In caso di condanna Manafort finirebbe in prigione anche nel caso il presidente gli conceda la grazia, che può essere applicata solo a reati federali. Lo scrive il New York Times. Gli inquirenti dovrebbero chiudere le loro indagini nelle prossime settimane.

Manafort è già stata dichiarato colpevole di otto campi di imputazione in un primo processo scaturito da una costola del Russiagate, per il suo lavoro come lobbista non dichiarato per conto del governo ucraino: la sentenza è prevista l'8 marzo, rischia sino a 24 anni. Il 13 marzo lo attende un'altra sentenza, per aver violato l'accordo di cooperazione con il procuratore del Russiagate Robert Mueller.

