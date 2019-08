Barack Obama rompe il silenzio e su Twitter attacca, senza mai nominarlo, Donald Trump: "Bisogna fermamente respingere il linguaggio che viene dalle bocche di chiunque dei nostri leader alimenti un clima di paura e di odio o tenda a minimizzare il razzismo".

"Leader che demonizzano coloro che non ci assomigliano o suggeriscono che gli immigrati minacciano il nostro modi di vivere o che l'America appartiene solo a un certo tipo di persone". Per Obama "i valori della tolleranza e della diversità dovrebbero essere il tratto caratteristico della nostra democrazia".

Obama ha inoltre lanciato un accorato appello affinché negli Usa si dia vita a una vera stretta sulle armi da fuoco, una riforma a lui non riuscita per l'opposizione del Congresso. "Nessun altro Paese sviluppato tollera un livello di violenza delle armi come negli Stati Uniti", cinguetta l'ex presidente americano. "Ogni volta che accade una sparatoria di massa ci viene detto che leggi più dure non fermeranno le stragi. Ma le prove mostrano come possono fermare alcune di queste".

