"Tutto ciò non dovrebbe essere normale nell'America del 2020": Barack Obama fa sentire la sua voce sulla morte di George Floyd, l'afroamericano di Minneapolis ucciso dalla polizia.

Obama lancia un appello perchè nel Paese si possa creare un "new normal", una nuova normalità "dove eredità come l'intolleranza e il trattamento diseguale tra cittadini non infetti più le nostre istituzioni e i nostri cuori".

