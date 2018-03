Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2013 20.32 24 luglio 2013 - 20:32

"Basta ineguaglianze": è il monito del presidente americano, Barack Obama, per il quale è inaccettabile che un amministratore delegato guadagni il 40% in più rispetto a prima della crisi, e un cittadino medio di meno. "Rovesciare queste ineguaglianze è la principale priorità, sono sbagliate moralmente ed economicamente", ha aggiunto

"Il nostro sistema fiscale funziona al contrario - ha detto Obama intervenendo al Knox College di Galesburg, in Illinois, dove nel 2005 partì la sua corsa verso la Casa Bianca.

"I più ricchi hanno la maggior parte delle agevolazioni, i più poveri le briciole", ha affermato il presidente americano, sottolineando come "nessun lavoratore a tempo pieno dovrebbe vivere in povertà. La nascita - ha incalzato - non può decidere il nostro destino".

Obama ha quindi invitato i Ceo delle aziende ad assumere americani e ha auspicato un cambiamento del sistema universitario "che non funziona": "Dobbiamo far sì che i college siano accessibili ad ogni singolo americano".

