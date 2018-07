Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un ritorno alla terra del padre. Un affare privato e di famiglia, ma non solo per l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama che è volato in Africa per la prima volta da 'comune cittadino'.

Nelle prossime ore tornerà però a parlare al mondo, rilanciando la sua eredità - personale e politica - con un intervento in Sudafrica durante le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela.

Parte intanto dal passato Obama, con la prima tappa africana in Kenya, dove è giunto a sostenere l'iniziativa della sorella, Auma Obama, che ha fondato un centro sportivo grazie alla sua fondazione e che punta soprattutto alla formazione dei giovani.

A Nairobi Obama ha anche incontrato il presidente Uhuru Kenyatta presso la sua residenza ufficiale e, parlando da Kogelo, luogo di nascita di suo padre, ha lodato gli sforzi del presidente keniano e del leader dell'opposizione Raila Odinga per la loro collaborazione dopo le turbolente elezioni presidenziali dello scorso anno segnate anche dalla violenza.

