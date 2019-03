Nell'ora dello sconforto per i democratici americani tocca a Barack Obama scuotere gli animi e cercare di riportare il dibattito politico sul terreno dei contenuti. È su questi che andrà battuto Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2020.

E il suo messaggio è chiaro: "Servono idee coraggiose, ma non si può non tenere conto dei costi delle proposte che si fanno". In poche parole, no a una deriva liberal nel corso della campagna elettorale.

L'ex presidente degli Stati Uniti, con un partito sotto shock per le conclusioni del rapporto Mueller, rompe così un lungo silenzio e traccia la strada per lui da seguire nei prossimi mesi, irrompendo nel dibattito che vede contrapposte le due anime del suo partito, quella più moderata e quella più radicale uscita rafforzata dopo il successo delle elezioni di metà mandato.

