Da sei mesi le imprese sono tenute a notificare alcuni posti di lavoro agli Uffici regionali di collocamento (URC).

Stando a un sondaggio condotto tra 650 dirigenti e responsabili del personale, questa procedura nel suo complesso è giudicata positivamente dalle imprese, sebbene l'obbligo di notifica comporti un maggior carico burocratico.

Il 39% del campione si considera fortemente colpito da limitazioni e nuovi oneri amministrativi, precisa Swissstaffing - organizzazione che riunisce le società attive nel lavoro temporaneo - la quale, assieme all'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), ha commissionato il sondaggio all'istituto di ricerche di mercato gfs-Zurigo.

Diverse aziende hanno bisogno di colmare rapidamente le assenze (malattia, infortuni, ecc): per molte di esse il periodo di attesa è troppo lungo. Le imprese possono infatti attivarsi da sole nella ricerca di personale solo dopo aver annunciato i posti vacanti all'URC ed aver atteso cinque giorni.

Le restrizioni riguardano in particolare le imprese che desiderano poter assumere personale in maniera semplice e che devono far fronte a una carenza di personale qualificato e a un'elevata concorrenza. Anche le grandi imprese sono spesso toccate dal problema.

Le società sentite nel sondaggio sono in parte insoddisfatte delle proposte di candidature provenienti dagli URC. Solo il 31% le considera buone.

