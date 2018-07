Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 10.23 13 luglio 2018 - 10:23

Esordio positivo in borsa per Obseva.

I titoli della società biofarmaceutica ginevrina specializzata nei trattamenti di patologie legate alla medicina riproduttiva e all'infertilità hanno aperto a 15,50 franchi, il 3% in più del prezzo di emissione fissato a 15,00 franchi, per poi salire ulteriormente e arrivare nella prima ora di contrattazioni a guadagnare il 13%.

L'azienda, che è anche già inserita nel Nasdaq di New York, ha emesso circa 45 milioni di azioni: considerando il corso attuale di 16,50 franchi la capitalizzazione di mercato è quindi di circa 740 milioni di franchi.

Fondata nel novembre 2012, Obseva è attiva nella medicina riproduttiva, in particolare nelle terapie per far fronte alle malattie che emergono durante la gravidanza. Diversi preparati sono attualmente in fase di valutazione clinica. Per il momento la società non genera però ancora alcun fatturato e il primo trimestre si è chiuso con una perdita di circa 20 milioni di dollari. L'azienda aveva a disposizione ancora mezzi liquidi per 95 milioni.

