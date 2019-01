Il tasso di disoccupazione nella zona OCSE è rimasto stabile al 5,2% nel novembre 2018, tre punti in meno rispetto al picco massimo del gennaio 2013.

Nella zona euro, il dato è al suo livello più basso dall'ottobre 2008, al 7,9%, con riduzioni di 0,2 punti in Lussemburgo (5%) e Olanda (3,5%).

L'Italia è tra i pochi Paesi in cui la disoccupazione resta ancora al di sopra della soglia simbolica del 10%. A novembre, è tuttavia calata di 0,1 punti rispetto ad ottobre, al 10,5%. Più forte il calo della disoccupazione giovanile, passata dal 32,2% di ottobre al 31,6% di novembre, ma resta oltre il doppio della media UE (15,2%).

In Europa, oltre all'Italia, solo Spagna e Grecia hanno un tasso di disoccupazione giovanile ancora superiore al 30%. Fuori dall'Europa, il tasso di disoccupazione è in calo per il terzo mese consecutivo in Canada (5,6%) e in Corea (3,8%). Calo, di 0,1 punti, anche negli USA (3,7%).

