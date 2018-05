Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 14.18 30 maggio 2018 - 14:18

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha rivisto al rialzo le stime riguardanti il prodotto interno lordo (Pil) svizzero.

Invece del +1,7% previsto in novembre, per il 2018 si attende ora un +2,3%. Per l'anno prossimo prospetta un +1,9%, contro il +1,8% pronosticato in precedenza.

La crescita dovrebbe essere sostenuta soprattutto dal settore dell'esportazione, afferma l'istituzione con sede a Parigi nel suo ultimo "Economic Outlook" pubblicato oggi. Ma anche la domanda interna dovrebbe ravvivarsi. I consumi privati aumenteranno sotto l'influsso di una disoccupazione lievemente in calo e di un aumento dei salari reali.

