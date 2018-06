Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il gruppo industriale svittese Oerlikon intende introdurre in borsa l'unità specializzata in sistemi di trasmissione, Drive Systems, col nome di GrazianoFairfield.

Il prezzo di emissione è compreso in una forbice tra 48 e 62 franchi, indica una nota odierna della società, pari a una capitalizzazione oscillante fra 480 e 620 milioni. L'offerta riguarda l'87% delle azioni di GrazianoFairfield, pari a 8'695'000 azioni secondarie. Il consiglio di amministrazione di GrazianoFairfield sarà formato da cinque membri con esperienza. Il presidente sarà il manager tedesco Jürgen Geissinger, spiega la società.

I prodotti della futura unità, che avrà sede in Svizzera, verranno utilizzati per veicoli di alta gamma, vetture utilitarie e anche per macchine utilizzate a scopo agricolo, edile e petroliero. Formata da Oerlikon Graziano e Oerlikon Fairfield, Drive Systems dispone di siti di produzione negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Cina e in India.

