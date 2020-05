Oerlikon prevede di sopprimere il 10% degli effettivi del comparto Surface Solutions (trattamento delle superfici), ossia circa 800 impieghi.

Colpito pesantemente dalla crisi generata dal coronavirus, il gruppo industriale svittese si vede costretto ad applicare pienamente il suo programma di riduzione e controllo dei costi annunciato nei mesi scorsi.

Sugli oltre 11'000 dipendenti a tempo pieno (cifre di fine 2019) il 70% lavora in seno alla divisione Surface Solutions. La metà degli effettivi del gruppo è attivo in Europa.

Stando a una nota Oerlikon prevede di investire tra 25 e 35 milioni di franchi per l'intero programma, in gran parte per le indennità di licenziamento.

Stando ai risultati trimestrali pubblicati oggi Surface Solutions, composta delle unità Oerlikon Balzers e Oerlikon Metco, ha subito nei primi tre mesi una contrazione del fatturato del 12,4% e dell'utile operativo EBITDA del 36,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I nuovi ordinativi sono diminuiti del 13,5%, quelli in portafoglio del 9,8%.

L'intero gruppo ha visto scendere il giro d'affari del 15,2% a 529 milioni di franchi. L'EBITDA è calato del 37,6% a 58 milioni e l'EBIT perfino dell'86,4% a 6 milioni, per un margine diminuito rispettivamente dal 15 all'11% e dal 7,1 all'1,1%. Le commesse in entrata si sono contratte del 29,9% a 477 milioni, quelle in portafoglio del 16,4% a 545 milioni di franchi.

