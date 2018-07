Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 13.23 05 luglio 2018 - 13:23

Prosegue il miglioramento del mercato svizzero del lavoro: nel secondo trimestre il numero di offerte di impiego è aumentato del 6% rispetto allo stesso periodo del 2017 e del 2% rispetto ai tre mesi precedenti.

Lo rivela il barometro Adecco Swiss Job Market Index pubblicato in partenariato con l'Università di Zurigo.

Come nei precedenti rilevamenti, sono ricercati principalmente collaboratori nell'informatica. Il boom di offerte di lavoro in questo settore è stato del 24% su base annua. Anche nel management e nell'organizzazione sono stati proposti impieghi con maggiore frequenza (+23%).

Gli autori dello studio spiegano questa evoluzione con l'ottimizzazione dei processi e l'automatizzazione in corso nelle imprese. "Il personale con competenze nell'informatica e nel management è molto ricercato", ha sottolineato la presidente della direzione di Adecco Svizzera, Nicole Burth, citata nella nota.

Il comparto dell'industria e dei trasporti ha pure fatto registrare una netta progressione (+13%), grazie soprattutto all'aumento della richiesta di personale tecnico qualificato, in particolare nei settori della metallurgia, delle macchine e dell'elettronica.

L'offerta di posti di lavoro è progredita principalmente nella regione del Lemano (+7% rispetto al primo trimestre e +20% su base annua). Nella regione di Zurigo l'incremento è stato del 6% rispetto a dodici mesi prima, nell'Espace Mittelland del 4% e nella Svizzera orientale del 3%. L'aumento nell'agglomerato zurighese è particolarmente significativo poiché questa regione fornisce circa un terzo delle offerte complessive di impieghi. Il Ticino non è invece considerato nell'inchiesta.

Da rilevare inoltre come la stampa non ha ormai quasi più importanza nella ricerca di manodopera da parte delle aziende. Di conseguenza dal secondo trimestre 2018 il numero degli annunci di lavoro sulla carta stampata non viene più preso in considerazione per calcolare il barometro, spiega Adecco.

L'indice si basa su un campione di offerte di lavoro pubblicate in 90 giornali e inserzioni, da una dozzina di siti internet e da 1300 siti di imprese.

