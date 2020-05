Il 22 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della biodiversità. La ricorrenza è stata proclamata nel 2000 dall'Onu, per celebrare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity).

La Giornata vuole essere l'occasione per riflettere e discutere sull'importanza delle specie animali e vegetali e dei loro habitat, e sulla necessità di tutelarli.

