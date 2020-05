A causa della Covid-19, oggi cerimonie on line e senza giuramento per la Guardia svizzera pontificia in ricordo dei caduti a difesa di Papa Clemente VII (6 maggio 1527).

"Covid-19 oblige": oggi cerimonie on line e senza giuramento per la Guardia svizzera pontificia in ricordo dei 147 caduti durante il Sacco di Roma (6 maggio 1527) in difesa del Papa regnante Clemente VII.

La commemorazione verrà trasmessa da Vatican Media in diretta dalle ore 17. Può essere seguita sul sito www.guardiasvizzera.ch, dove si trovano anche informazioni sul Corpo delle guardie svizzere - segnala il Comando di quest'ultimo in un comunicato.

A causa della pandemia di Coronavirus, il tradizionale giuramento del 6 maggio è stato rimandato al 4 ottobre. La deposizione della corona sul Piazzale dei Protomartiri Romani, solitamente con invitati d'onore e familiari, avverrà alle 18 in forma riservata e ristretta. Monsignor Edgar Peña Parra presiederà la cerimonia, nel corso della quale le guardie presenti saranno decorate con le onorificenze.

La commemorazione sarà preceduta da una messa celebrata da monsignor Luigi Roberto Cona alle 17.00 nella chiesa di Santa Maria della Pietà in Campo Santo Teutonico.

La Pontificia Cohors Helvetica fu creata ufficialmente il 22 gennaio 1506 per servire papa Giulio II (1503-1513, nato Giuliano della Rovere) ed è il più antico corpo permanente al mondo ad essere ancora in servizio da oltre cinque secoli senza interruzioni.

Ma già Sisto IV (1471-1484, nato Francesco della Rovere e zio di Giuliano) aveva concluso nell'ottobre del 1478 un accordo con la Confederazione Elvetica, che prevedeva la possibilità di reclutare mercenari durante tutto il suo pontificato.

