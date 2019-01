Oggi si insedia Bolsonaro, 'cambieremo destino del Brasile'

Il neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha chiesto oggi l'appoggio dei suoi connazionali per "cambiare il destino" del Paese sudamericano in un breve video diffuso su Twitter poco prima della cerimonia di insediamento a Brasilia.

"Voglio anzitutto ringraziare Dio per il fatto di essere vivo", ha detto Bolsonaro in riferimento all'attentato sofferto nel settembre scorso, quando fu accoltellato al ventre durante un meeting elettorale, aggiungendo che la sua gratitudine va anche "ai cittadini brasiliani per l'appoggio dato e la fiducia che avete espresso per il nostro lavoro".

"Intendiamo cambiare il destino del nostro Brasile" e per questo "dobbiamo continuare ad avere il vostro appoggio insostituibile", ha affermato l'ex militare prima di chiudere il suo messaggio con uno dei suoi slogan preferiti: "Il Brasile al di sopra di tutto, Dio al di sopra di tutti".

