Oggi i cittadini svizzeri sono chiamati ad esprimersi sull'iniziativa popolare "Più abitazioni a prezzi accessibili" e sul divieto della discriminazione basata sull'orientamento sessuale. I primi risultati sono attesi tra meno di un'ora.

Stando ai sondaggi, la norma penale anti-omofobia ha buone chance di essere accolta alle urne, mentre più incerto risulta l'esito dell'iniziativa popolare.

Ma oggi non si voterà soltanto a livello federale. Oltre al Ticino, in tre cantoni romandi e in otto svizzero-tedeschi sono previsti scrutini sui temi più svariati.

Nel Giura e nel canton Vaud si svolgeranno invece elezioni suppletive per il governo. In entrambi i casi, c'è da sostituire un consigliere di Stato ora diventato parlamentare a Berna.

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020