Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 9.36 10 giugno 2018 - 09:36

In Svizzera si vota oggi su due temi di carattere nazionale, ossia l'iniziativa denominata "Moneta intera" e la nuova legge federale "sui giochi in denaro".

Per quanto riguarda l'iniziativa popolare "per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale!", gli ultimi sondaggi prevedono una bocciatura, mentre per la legge relativa ai giochi in denaro, che mira a rafforzare la protezione dei consumatori, potrebbe delinearsi un "sì", seppur di misura.

Contestata è in particolare la norma che consentirebbe ai casinò elvetici di proporre giochi online, mentre i siti con sede all'estero verrebbero bloccati.

L'attenzione generale è puntata anche sul Vallese dove si vota su un credito di 100 milioni di franchi che il cantone vuole stanziare a favore della candidatura di Sion ai giochi olimpici invernali del 2026.

Nei Grigioni si vota invece per il rinnovo del governo cantonale. Per i cinque posti nell'esecutivo retico si presentano sette candidati, tutti uomini, dei quali tre attualmente già in carica.

