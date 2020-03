La Svizzera è tra i più grandi produttori di rifiuti urbani in Europa. Ogni abitante produce in media 703 chili di spazzatura all'anno. Soltanto i Danesi (766 kg) e i Norvegesi (739) ne gettano di più. La media europea è di 492 chilogrammi.

Ciò rappresenta comunque il 5% in meno rispetto al 2008, annata record per i rifiuti prodotti, ha comunicato oggi Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'UE. Stando all'Ufficio federale di statistica, nel 2008 in Svizzera ogni abitante produceva in media 733 chili di spazzatura. Da allora, la quantità è diminuita del 4%.

L'Eurostat constata che nei Paesi più poveri dell'UE la quantità di rifiuti è inferiore: la Romania ne produce soltanto 271 chili all'anno per abitante. La Polonia (329 kg) e la Repubblica Ceca (351 kg) si trovano pure in fondo alla classifica.

L'Islanda (656 kg), Malta (640), Cipro (637) e la Germania (615) si piazzano invece appena dopo la Svizzera nella graduatoria.

Neuer Inhalt Horizontal Line