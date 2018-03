Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 febbraio 2018 10.30

La Turchia "condanna con forza la decisione della Camera dei rappresentanti dell'Olanda di riconoscere gli eventi del 1915 come un genocidio".

Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri di Ankara, definendo la mozione approvata ieri sera all'Aja come "infondata" e "non legalmente vincolante".

Secondo molti storici furono oltre un milione gli armeni uccisi durante la prima guerra mondiale sotto l'impero ottomano, ma Ankara contesta il bilancio di morti e sostiene che non si sia stato un "genocidio" pianificato ma l'effetto di un conflitto civile.

Il governo olandese ha comunque fatto sapere che non intende dare seguito alla mozione approvata dal Parlamento, spiegando che il riconoscimento di un genocidio da parte dell'Aja avviene solo se c'è una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'Onu o una sentenza di un tribunale internazionale.

