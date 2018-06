Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 giugno 2018 21.34 08 giugno 2018 - 21:34

Kandersteg (BE) dice sì alle olimpiadi: l'assemblea comunale del comune dell'Oberland bernese ha approvato stasera un credito di 1,2 milioni di franchi.

Il denaro è destinato a finanziare la costruzione di una strada di accesso al trampolino per il salto con gli sci, nel caso in cui Sion (VS) dovesse essere scelta per organizzare i giochi invernali del 2026.

Il voto ha fatto seguito a un dibattito relativamente breve, in cui sia il sindaco che diversi cittadini hanno parlato di una chance che deve essere colta. Solo un giovane votante si è espresso apertamente contro il credito, sostenendo che il gigantismo delle olimpiadi non è adatto a una località come Kandersteg.

Come noto questo fine settimana il Vallese voterà sul progetto di organizzare le olimpiadi invernali del 2026.

