Anche quest'anno a San Gallo non mancheranno i vestiti tradizionali in occasione della Olma (foto d'archivio)

Quest'anno non un cantone ma la cultura popolare svizzera sarà "l'ospite d'onore" della Olma di San Gallo, la tradizionale fiera svizzera dell'agricoltura e dell'alimentazione, che si svolgerà dal 10 al 20 ottobre. Sono attesi 600 espositori.

All'insegna dei "Guardare, ascoltare, partecipare", la 77.ma edizione della Olma presenterà una gran parte delle usanze elvetiche e condurrà il pubblico in un emozionante viaggio nel colorato mondo delle tradizioni locali, ha detto oggi il direttore Nicolo Paganini. presentando il programma della grande fiera.

Fra l'altro, una sezione speciale dal titolo "Dresscode" (abbigliamento appropriato) mostrerà il variegato mondo dei costumi tradizionali svizzeri da ieri ad oggi. Alcuni potranno essere toccati e confrontati. I visitatori vedranno poi all'opera artigiani che tessono, fanno merletti col tombolo, berretti e cuffie oppure intenti a plissettare. Ci saranno anche corsi accelerati di jodel, danza popolare o talerschwingen (far girare una moneta di cinque franchi d'argento in una catinella conica per il latte).

