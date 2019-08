Anche l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg (al centor della foto) ha sfilato per le vie di Losanna

Oltre 2500 persone hanno sfilato oggi pomeriggio a Losanna contro i cambiamenti climatici. La manifestazione, alla quale ha preso parte anche Greta Thunberg, ha concluso la settimana del vertice "Smile For Future" tenutosi all'Università di Losanna.

Partiti dalla piazza della stazione, oltre 2'500 manifestanti, stando alla polizia, si sono diretti sotto un sole cocente verso Vidy (VD) in riva al lago. Una serata di festa metterà la parola fine alla maratona iniziata lunedì contro il riscaldamento climatico.

"Notre terre, notre responsabilité (la terra è nostra, la responsabilità è nostra", "Grève pour le climat" (Sciopero per il clima), "L'empereur n'a pas d'habit" (L'imperatore non ha vestiti), "Il n'y a pas de planète B" (Non c'è un pianeta B), si poteva leggere su striscioni e cartelloni. Altri manifestanti hanno proferito slogan anti-capitalisti, mentre altri hanno scandito: "Siamo inarrestabili, un altro mondo è possibile".

"Guest star" della settimana a Losanna, l'attivista svedese Greta Thunberg era presente sulla piazza della stazione. È ripartita rapidamente per proseguire la sua lotta contro il riscaldamento climatico. È attesa peraltro il 23 settembre a New York per il Vertice dell'ONU sul clima.

