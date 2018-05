Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 maggio 2018 13.41

Il presidente della Confederazione Alain Berset ha aperto oggi a Ginevra i lavori della 71esima Assemblea dei delegati dei 194 paesi membri dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che fino al 26 maggio elaboreranno le strategie per i prossimi cinque anni.

La bozza del programma quinquennale per salvare 29 milioni di vite entro il 2023, presentata dal direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, si basa sulla strategia dei "tre miliardi". Nel prossimo futuro un miliardo di persone in più dovrebbe beneficiare della copertura sanitaria universale, un miliardo in più dovrebbero essere meglio protette dalle emergenze sanitarie e un miliardo dovrebbero avere una migliore salute.

Berset si è congratulato con l'OMS per il suo 70esimo giubileo. La riunione di quest'anno è all'insegna dell'assistenza sanitaria generale e di un miglior accesso alle prestazioni mediche. All'ordine del giorno figura anche l'adozione del programma di lavoro dell'OMS per il prossimo quinquennio, con l'obiettivo di migliorare l'accesso all'assistenza di base, proteggere le persone dalle emergenze sanitarie e dar loro la possibilità di vivere in modo più sano.

"L'OMS ha raggiunto grandi successi con tenacia", ha detto il presidente della Confederazione durante il suo discorso. La lista è lunga: dalla lotta contro l'Aids ai vaccini contro l'influenza, passando per la difesa della sanità per tutte le popolazioni, indipendentemente dalla situazione culturale, sociale o finanziaria.

Crisi come quelle legate all'ebola o al virus Zika hanno però mostrato che "certe volta è difficile trovare delle risposte", ha sottolineato Berset. Per questo è stata ribadita la necessità di compiere sforzi ancora maggiori. Entro il 2023 bisogna arrivare a proteggere un miliardo di persone in più dalle urgenze sanitarie, migliorando la situazione di un ulteriore miliardo di individui su diverse questioni.

A Ginevra, Berset coglierà l'occasione per incontrare altri ministri della sanità: sono previsti colloqui bilaterali con i rappresentanti di Francia, Germania e Canada, nonché con il presidente ruandese Paul Kagame.

