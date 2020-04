La decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere i fondi all'Oms avrà un grandissimo impatto sull'Africa e non solo per quanto riguarda la lotta al coronavirus.

Lo ha detto il direttore dell'Organizzazione in Africa Matshidiso Moeti, durante una conferenza stampa. I tagli Usa, ha spiegato, metteranno in crisi la capacità dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di finanziare in Africa anche gli sforzi per combattere la poliomielite, l'Hiv e la malaria.

Quanto alla pandemia di Covid-19, secondo Moeti "al continente serviranno 300 milioni di dollari nei prossimi sei mesi". La decisione di Trump "è un colpo al budget dell'Oms".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram