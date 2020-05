"La pandemia di Covid-19 alla fine passerà, ma non si potrà tornare alla situazione di prima, al "business as usual". Non possiamo continuare a correre per finanziare il panico, dobbiamo preparaci lungo la strada".

Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus. "Mentre lavoriamo per rispondere a questa pandemia - ha sottolineato - dobbiamo anche lavorare di più per prepararci alla prossima. Adesso abbiamo l'opportunità per gettare le basi per sistemi sanitari resilienti nel mondo".

"Se abbiamo imparato qualcosa dal Covid-19 è che investire nella sanità ora salverà vite dopo", ha sottolineato il direttore generale dell'Oms. "La storia giudicherà tutti noi non solo su come siamo usciti da questa pandemia, ma anche sulle lezioni che abbiamo imparato e le azioni che abbiamo intrapreso una volta che è passata", ha aggiunto.

