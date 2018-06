Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 11.34 19 giugno 2018 - 11:34

Importante successo per la comunità LGBT.

La transessualità non è più classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come malattia mentale.

"L'incongruenza di genere è stata rimossa dalla categoria dei disordini mentali dell'International Classification of Diseases per essere inserita in un nuovo capitolo delle 'Condizioni di salute sessuale'", spiega l'OMS.

L'agenzia dell'ONU sottolinea che "è ormai chiaro che non si tratti di una malattia mentale e classificarla come tale può causare una enorme stigmatizzazione per le persone transgender".

Neuer Inhalt Horizontal Line