Questo contenuto è stato pubblicato il 14 luglio 2018 11.12 14 luglio 2018 - 11:12

I cambiamenti climatici rappresentano una delle minacce peggiori alla sicurezza di un Paese. L'allarme è del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, che prende ad esempio la situazione in Ciad, che vive una profonda crisi legata a fattori, politici, economici e umanitari.

Tutti legati alla tragica riduzione del lago Ciad, fonte di vita per milioni di persone. Le sue acque, che assicurano risorse idriche a più di 20 milioni di abitanti che vivono nei paesi che circondano il bacino, si sono ridotte in pochi anni del 90%, con effetti negativi sull'economia e sulla sicurezza, esponendo la popolazione a rischi di estremismo violento, come quello di Boko Haram.

"Ciò dimostra - ha sottolineato il vice Segretario Generale dell'Onu, Amina J. Mohammed - come l'impatto dei cambiamenti climatici va ben al di là delle questioni ambientali e si trasforma in un moltiplicatore di rischio".

