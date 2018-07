Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 19.18 12 luglio 2018 - 19:18

Su invito del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, la consigliera federale Doris Leuthard ha aderito a un gruppo di alto livello per discutere di questioni legate alla cooperazione digitale.

Composto da 22 esperti, esso è chiamato a elaborare proposte per migliorare l'amministrazione globale in questo ambito. La squadra è formata da elementi provenienti da governi, economia privata, mondo accademico e società civile, informa in una nota odierna il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

La sua istituzione è stata annunciata oggi dal numero uno dell'ONU a New York ed è volta a identificare le falle nel sistema attuale. Grazie alla partecipazione della Leuthard, la Confederazione può apportare le sue esperienze nell'ambito della "governance digitale" e rafforzare il suo ruolo quale attore credibile e costruttivo in tale campo, scrive il DATEC.

Il gruppo sarà guidato da Melinda Gates, moglie del magnate Bill, e da Jack Ma, fondatore della compagnia cinese attiva nel commercio elettronico Alibaba, e sarà sostenuto da una segreteria con sede a Ginevra e nella Grande Mela. I lavori inizieranno ad agosto ed entro la primavera del 2019 sarà redatto un rapporto con raccomandazioni concrete.

