Onu: Germania chiede una riforma del Consiglio di Sicurezza

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, chiede una riforma del Consiglio di Sicurezza dell'Onu perché "la sua composizione non è più adeguata ai tempi", ha detto oggi in un'intervista oggi alla Dpa.

"Io credo che i rapporti di potere nel mondo dovrebbero essere rappresentati in modo decisamente migliore", ha dichiarato Maas. "Anche se sarà difficile non ci stancheremo di rimettere il tema all'ordine del giorno. Si è parlato troppo a lungo di riforma senza che si arrivasse a qualcosa", ha aggiunto. "Per questo stiamo concentrando i nostri sforzi insieme a Giappone e Brasile per un posto permanente al Consiglio".

Dal prossimo gennaio la Germania occuperà per due anni un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

