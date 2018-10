Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I dati sulle nascite negli Stati Uniti e in Europa riguardano prevalentemente coppie non sposate che convivono piuttosto che madri single.

Negli Stati Uniti il 40% delle nascite avvengono fuori dal matrimonio, e il numero è ancora più alto nell'Unione Europea, dove si arriva al 60%. È quanto afferma un rapporto dell'Unfpa, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione.

Secondo Michael Hermann, consulente di Unfpa, nel Vecchio Continente questo si spiega perché molti paesi membri hanno sistemi di previdenza sociale con norme di assistenza all'infanzia tra cui il congedo paterno retribuito, programmi di istruzione precoce e incentivi fiscali, che offrono ai genitori non sposati un sostegno significativo.

La progressione tradizionale nel mondo occidentale "è stata invertita", ha spiegato John Santelli, docente alla Columbia's Mailman School of Public Health: "I partner conviventi hanno figli prima di sposarsi, questa è una tendenza a lungo termine nei paesi in via di sviluppo".

