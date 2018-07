Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 10.39 13 luglio 2018 - 10:39

La consigliera federale Doris Leuthard la prossima settimana andrà a New York per partecipare al Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile (HLPF) delle Nazioni Unite.

La ministra elvetica presenterà alla comunità internazionale il primo rapporto nazionale sull'attuazione dell'Agenda 2030 in Svizzera.

Il Forum, che si svolge ogni anno, è in programma dal 16 al 18 luglio e valuta lo stato di attuazione dell'Agenda 2030, approvata dalla Svizzera nel settembre 2015 assieme ad altri 192 Stati membri dell'Onu, indica in una nota odierna il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

A distanza di circa 1000 giorni dall'introduzione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030, la Svizzera presenterà all'Onu un rapporto sullo stato attuale dell'implementazione.

Leuthard approfitterà inoltre del viaggio a New York per "rappresentare la Svizzera in occasione di diversi eventi ministeriali", oltre a discutere con altri attori della comunità internazionale, in particolare nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

